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Diyarbakır’da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı

Diyarbakır- Silvan kara yolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

26.12.2022 - 14:22 |
Diyarbakır’da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır’da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı

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Diyarbakır’da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı

Diyarbakır’da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı

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