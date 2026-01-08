Diyarbakır'da su zammı duyuruldu! DİSKİ 2026 tarifelerini paylaştı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı DİSKİ, 2026 yılına girmesiyle yeni içme suyu fiyatını belirledi. DİSKİ’den edinilen bilgilere göre, yapılan zam yasal düzenlemeler kapsamında uygulanması zorunlu olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranı doğrultusunda yapılarak fiyatlarda güncelleme yapıldığı belirtildi.

OCAK 2026 İTİBARIYLA GÜNCEL TARİFELER

Yeni düzenleme ile birlikte abone gruplarına göre uygulanacak metreküp fiyatları belirlendi. Belirlenen fiyatlara KDV’nin dahil olmadığı açıklandı.

Buna göre,

Konutlarda m³’ye göre, 30,02, 40,01 ve 46,41 TL,

Köyden mahalleye dönüşen yerler 7,51 TL,

Park, bahçe ve ortak kullanım alanları 44,97 TL,

Resmi daireler 46,39 TL,

Sanayi / Şantiye / Toptan Su / Kaynak Suyu 75,06 TL,

Organize Sanayi Bölgeleri 75,06 TL olarak artış belirlendi.

İŞ YERLERİ İÇİN KADEMELİ TARİFE

İş yeri aboneleri için tüketim miktarına göre kademeli fiyatlandırma uygulanacaktır:

0 – 5 m³ arası: 66,41 TL,

6 – 10 m³ arası: 79,51 TL,

11 m³ ve üzeri: 95,24 TL.