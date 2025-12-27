GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır'da şehir içi hat tartışması kanlı pusuyla bitti: 1 ölü
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da şehir içi hat tartışması kanlı pusuyla bitti: 1 ölü

Diyarbakır'da şehir içi hat tartışması kanlı pusuyla bitti: 1 ölü

27.12.2025 - 22:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (İHA)

Diyarbakır'da şehir içi hat tartışması kanlı pusuyla bitti: 1 ölü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı tartışması nedeniyle başlayan husumet kanlı bitti. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma uzlaştırma sonucu sona erdi. Taraflardan arasında tekrar başlayan husumet nedeniyle Ferhat Gezer (35), Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edilen Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Tunceli'de buzlanan yolda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1’i ağır 2 yaralı
#Gündem

Tunceli'de buzlanan yolda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1’i ağır 2 yaralı

Muğla Bodrum'da yılbaşı hareketliliği zirveye ulaştı
#Gündem

Muğla Bodrum'da yılbaşı hareketliliği zirveye ulaştı

Çaycuma'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
#Gündem

Çaycuma'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı