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Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

12.01.2024 - 13:06 | | İHA
Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele (TEM) İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucunda dün Bismil ilçesinde 12 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak maksadıyla dijital materyaller ele geçildi. 8 kişi, adli işlemleri tamamlanmak üzere savcılığa sevk edildi.

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