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GündemDiyarbakır'da piyasa değeri tam 100 milyon TL! Hepsi ateşe verilip imha edildi
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Diyarbakır'da piyasa değeri tam 100 milyon TL! Hepsi ateşe verilip imha edildi

31.05.2025 - 08:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da piyasa değeri tam 100 milyon TL! Hepsi ateşe verilip imha edildi

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin Bismil ilçesindeki kısmında adacık olan yerlerde tespit edilen piyasa değeri 100 milyon Türk Lirası'ndan fazla olan kenevir imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Dicle Nehri'nin Bismil ilçesindeki kısmında ve nehir suyunun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda drone ile yapılan çalışma sonucunda kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen muhtemel araziler tespit edildi. Nehir üzerindeki adacıklarda tespit edilen iki farklı alanda ekili vaziyette bulunan bin 220 kök kenevir ele geçirildi.

Burada ele geçirilen ve piyasa değeri 100 milyon Türk Lirası'ndan fazla olan yaklaşık 300 kilogram skunk-esrar üretimine elverişli kök kenevir bitkisi yok edildi. Yasadışı ekilen kenevirlerin tespitinin engellenmesi için uyuşturucu tacirlerinin oluşturduğu çeşitli engeller de polisi yıldırmamış, uyuşturucu bulunan her noktaya bot ve traktör gibi araçlar ile ulaşıldı.

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