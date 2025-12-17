Diyarbakır'da ikram çeşmesinden binlerce vatandaş yararlanıyor

Haberin Devamı

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin 5 ayrı noktasına kurulan ikram çeşmesi aracılığıyla her sabah sıcak çorba ikramı yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yemekhanesinde hijyenik koşullarda sabah saatlerinde hazırlanan çorbalar Dicle Üniversitesi Hastaneleri Polikliniği, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Akademi Sur Etüt Merkezi önünde kurulan ikram çeşmeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Uygulamadan hafta içi her gün toplam bin 900 vatandaş faydalanıyor.



Kışın çorba, yazın limonata



Büyükşehir Belediyesi, ikram çeşmesi uygulamasını mevsime göre sürdürüyor. Yaz aylarında limonata ikramı yapılan çeşmelerde, kış ayları boyunca ise sıcak çorba dağıtımı devam edecek. Çorba ikramından memnun kaldığını ifade eden Fethi Kaynar, hizmetin özellikle hastane önlerinde önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çocuğum rahatsız olduğu için hastaneye geldim. Büyükşehir Belediyesinin burada çorba dağıttığını gördüm. Diyarbakır’daki hastanelerin çoğunda bu uygulama var. Bu hizmetlerden memnunuz" dedi.

Batman’dan hasta ziyareti için geldiğini kaydeden Halil Cihangir ise uygulamanın yaygınlaşmasını istedi. Cihangir, "Sabah erken saatlerde dışarıdan gelen çok insan oluyor. Havalar soğuk. Burada halka sıcak çorba ikram edilmesi çok güzel bir hizmet. Bu tür uygulamaların her yerde örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.