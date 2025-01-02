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Diyarbakır'da düşük ayar altın üreten atölyeye 'milyem' operasyonu

Diyarbakır'da, düşük ayarlı altın üreterek piyasaya süren şebekeye düzenlenen ‘Milyem’ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 3 milyon liralık altına el konuldu.

02.01.2025 - 09:34 | | Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)-
Diyarbakır'da düşük ayar altın üreten atölyeye 'milyem' operasyonu

Kentte artan şikayetler üzerine, sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürüp, vatandaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Diyarbakırda düşük ayar altın üreten atölyeye milyem operasyonu

Çalışmada belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakırda düşük ayar altın üreten atölyeye milyem operasyonu

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