Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın felaketi! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak Rojava Sitesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.

Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

VALİ ZORLUOĞLU: 2’Sİ ÇOCUK 3 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Kentte 13 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın ihbarının ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenek bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Zorluoğlu, yangında 2’si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, “Bugün saat 18.30 civarında Rojava sitesinin içerisinde bir yangın çıktı. Yangına tabii en başta itfaiye teşkilatı olmak üzere AFAD teşkilatımız haber alır almaz müdahale edilmeye çalışıldı. Ekipler geldi binanın tahliye süreci başladı. Çok yoğun bir duman olduğunu görgü tanıkları da ifade ettiler. Bizim personelimiz AFAD ve itfaiye personelleri de aynı şeyi söylediler. Tabii ben sizlere ilk bilgileri ilk bulguları açıklayacağım. Şu ana kadar hastaneye intikal 17 yaralımızdan maalesef 2 tanesi çocuk olmak üzere 3 vatandaşımızın vefat ettiği bilgisini aldık. Diğer yaralılarımızın durumu genel olarak iyi. Onlar da yakın bir şekilde takip ediliyorlar. Şu anda içeride canlı ya da cansız kimsenin bulunmadığına dair İtfaiye Daire Başkanı’nın bana verdiği bilgi var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabi mesele hem idari boyutuyla hem sayın başsavcımız da burada adli boyutuyla ayrıntılı bir şekilde soruşturulacak. Eğer bir ihmal varsa, sorumluların hesabını vereceğini buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

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ÖLÜ SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yangından dumandan etkilenen ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, ölü sayısının 4’e yükseldiğini ve ölenlerin anne ile 3 çocuğu olduğunu söyledi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞUNUN ÖLÜM HABERİ YÜREK BURKTU

Vali Zorluoğlu, “Kurban Bayramı'nın arifesinde maalesef Diyarbakır'da çok acı bir hadise yaşadık. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın neticesinde maalesef 4 tane vatandaşımızı kaybettik. 3'ü çocuk olmak üzere toplam 4 vatandaşımız şu ana kadar yangından etkilenerek, daha doğrusu dumandan etkilenerek hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu yangın dolayısıyla tabii gerek itfaiye teşkilatı, gerek AFAD, UMKE ve diğer birimlerimiz, emniyetimiz orada süratli bir şekilde vaziyet aldılar. Binadan tahliyeler gerçekleştirildi. 30'un üzerinde insan binadan tahliye edildi. Geriye kalan 13 yaralı vatandaştan şu ana kadar 3 tanesi taburcu edildi. Hastanelerimizde, değişik hastanelerimizde 10 tane yaralı vatandaşımız var. Bunların 9 tanesinin durumu gayet iyi. Bir tanesi de orta seviyede. Dolayısıyla hayatı tehlikesi olan yaralımız hastanelerde kalmamıştır. Ben evvela vefat eden 3 çocuğumuza ve onların annelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi.

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‘BÜTÜN YÖNLERİYLE DETAYLI ŞEKİLDE ARAŞTIRACAĞIZ’

Vali Zorluoğlu, olayın hem adli hem de idari boyutunun ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini de belirterek, “Bu çerçevede bir taraftan başsavcılığımız, bir taraftan idare olarak bizler elbette ki bu konuyu, çıkış sebeplerini herhangi bir ihmal olup olmadığını ve bütün yönleriyle detaylı bir şekilde araştıracağız, soruşturacağız ve herhangi bir ihmal olması durumunda da ihmali kusuru olanlar bunun hesabını ilgili mercilerin önünde mutlaka vereceklerdir” dedi.

‘YANGINDAN KAÇARKEN MERDİVENLERE YÖNELMİŞLER’

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini belirten Vali Zorluoğlu, “İtfaiye teşkilatımıza ben sordum. Henüz sebebini belirleyememişlerdi. İnşallah önümüzdeki saatlerde, günlerde yangın sebebi de yapılacak teknik araştırmalarla elbette ortaya çıkarılacak. O zaman sizlerle paylaşacağız. Savcılık işlemlerinden sonra inşallah kısa zamanda defin programı da belli olacak. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli ama şu anda bunu ben sizlerle paylaşmayayım. 3 tane çocuğumuz bir de onların anneleri. Aynı aileden olduğunu biliyoruz. Yani bize gelen ilk bilgiler. Yangından dolayı evlerini, dairelerini terk ederek merdivenlere yönelmişler. Merdivenlerdeki yoğun dumandan etkilenerek o şekilde orada maalesef vefat etmişler. İlk bulgular bunlar. Ayrıntılı bilgileri daha sonra sizlerle Valilik olarak paylaşacağız” diye konuştu.

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Yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğun yakınları da Adli Tıp Kurumu önüne akın etti.