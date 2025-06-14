GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

14.06.2025 - 08:50Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır'da 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen büyük çaplı operasyonlarda 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini, 22 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen başarılı operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Jandarmanın, JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen kenevir bitkisinden 100 tondan fazla toz esrar elde edilebileceğini belirten Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığını vurguladı.

Açıklamaya göre, operasyonlar; Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş, İstihbarat, Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.

Güncel Haberler

İngiltere'den gelip Aksaray'da kurdu! İlk hasat sonrası Avrupa sıraya girdi, tonlarca satacak
#Gündem

İngiltere'den gelip Aksaray'da kurdu! İlk hasat sonrası Avrupa sıraya girdi, tonlarca satacak

Diyarbakır'da lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu! 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti
#Gündem

Diyarbakır'da lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu! 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Konya'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
#Gündem

Konya'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı