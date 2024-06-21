Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını: 5 ölü, 10'u ağır 44 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Koca yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini 10’u ağır 44 kişinin ise yangından etkilendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ise yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan İzmir'in Bergama ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangını kontrol altına çalışmaları devam ederken, Çanakkale'nin Ezine, İzmir'in Gaziemir ve Elazığ’ın Maden ilçesinde çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı. İşte il il yangınlardaki son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
BAKAN YERLİKAYA: YANGIN KONTROL ALTINDA
Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Diyarbakır İli Çınar ilçesindeki yangın, yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır’da 11 vatandaşımız, Mardin’de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.