Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları 2024 isim listesi | Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları için araştırmalar başladı. Diyarbakır TOKİ deprem konutları kura çekim sonuçları ve hak sahipleri isim listesi merak ediliyor. 1.423 konutun anahtar teslim töreni bugün Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlendi. İşte AFAD Diyarbakır deprem konutları kura çekimi sonuçları ve Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları 2024 isim listesi…

DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİM SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ 2024

Diyarbakır'da depremlerden sonra hak sahibi olan afetzedeler için yapımı devam eden 6.887 konutun ilk etabı olan 1.423 konut bugün (20 Şubat Salı) yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belli oluyor

Kura çekim töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.

KURA ÇEKİMİ CANLI EKRANI

DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Deprem konutları kura sonuçları kura çekiminin ardından belli olacak. Kura sonuçları ve hak sahipleri isim listesi E-Devlet hak sahipliği ekranından görüntülenebilecek.

HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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