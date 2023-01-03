Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 hac kaydı ve güncelleme işlemleri tarihini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda düzenlenen “Dünden Bugüne Hac Yolculuğu” Belgeseli Tanıtım Gecesi’ne iştirak etti. Burada yaptığı konuşmada geçmişten bugüne kadar hac ve umre organizasyonlarında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, hac ve umre hizmetlerinin devletin ve milletin onuruna yakışır şekilde yapılmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Erbaş, hac ibadetinin ahkamına ve usulüne uygun şekilde, rahat ve kolaylık içinde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Düzenlenen seminerlerle hacı adayı kardeşlerimizi eğitiyor ve bu büyük ibadete hazırlıyoruz. Mekke-i Mükerreme’de, Medine-i Münevvere’de uygun konaklama mekanları, ulaşım ve rehberlik hizmetleri ile vatandaşlarımızın rahat şekilde ibadet etmelerini temin ediyoruz. Bu konuda 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahibiz. Her geçen yıl yeni imkanlar ve uygulamalarla hizmetlerimizi genişletiyor ve güçlendiriyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor, hac organizasyonumuzu sürekli gözden geçiriyor ve yeniliyoruz" açıklamasında bulundu.



Diyanet İşleri Başkanlığının hac yolculuğunun eğitim ve irşat boyutuna önem verdiğini belirten Erbaş, “Dolayısıyla biz bu kutlu yolculuğu, aynı zamanda, tefekkür, tezekkür ve nefis muhasebesi, kardeşlik ve ümmet şuurunun güçlendirilmesi, ahlaki erdemlerin ve insani faziletlerin daha sıkı şekilde kuşanılması için bir vesile ve imkan olarak görüyoruz” diye konuştu. Erbaş, insanların artık zamanının önemli bir kısmını dijital mecralarda geçirdiğini kaydederek, Diyanet İşleri Başkanlığının bu durumu hesaba katarak hizmet ürettiğini söyledi.



“Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli”nin vatandaşların hac ibadeti konusunda bilgilendirilmesi açısından değerli bir çalışma olduğuna değinen Erbaş, “Günümüze kadar Hac ve Umre Organizasyonlarının hangi kademesinde olursa olsun emeği geçmiş ve ahirete irtihal etmiş hocalarımıza Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve sıhhatle uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.



“2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak”

Bu yılki hac ön başvurularına ilişkin bilgi veren Erbaş, şunları kaydetti:

“2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir.”



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, program sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a hac kitaplığı seti hediye etti.



“Dünden Bugüne Hac Yolculuğu” belgeseli

Mevcut arşiv belgeleri ve başlangıcından bugüne hac organizasyonunun birçok safhasında görev alan, haccın kurumsal hafızası nitelinde olan görevli hocaların katkılarıyla hazırlanan belgesele, hac organizasyonlarına katkıda bulunan kişilerle yapılan söyleşiler eklendi. Bununla birlikte Suudi Arabistan’da Türkiye Cumhuriyeti Hac Organizasyonuna şahitlik etmiş olan kişilerle, arşiv niteliğinde röportajlar gerçekleştirildi.