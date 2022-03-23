Walt Disney Company Limited tarafından işletilen ve Türkiye’de yıllardır faaliyet gösteren Disney Channel Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım sonrası pek çok kişi “Disney Channel Türkiye kapanıyor mu? Disney Channel Türkiye neden kapanıyor?” sorusunu araştırıyor.

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE KAPANIYOR MU?

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"