BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"KÄ±rgÄ±z Cumhuriyeti'nde 28 KasÄ±m 2021 tarihinde dÃ¼zenlenen parlamento seÃ§imlerinin huzur ve barÄ±ÅŸ ortamÄ± iÃ§inde baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz.Â KÃ¶klÃ¼ tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlara sahip olduÄŸumuz KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n istikrar ve refahÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem atfediyoruz. Parlamento seÃ§imlerinin sonucunun dost ve kardeÅŸ KÄ±rgÄ±zistan iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyoruz."