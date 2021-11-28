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DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden, KÄ±rgÄ±z Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri açÄ±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, KÄ±rgÄ±z Cumhuriyeti'nde dÃ¼zenlenenÂ parlamento seÃ§imlerinin huzur ve barÄ±ÅŸ ortamÄ± iÃ§inde baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanmasÄ±ndan duyulan memnuniyeti duyurdu.Â

28.11.2021 - 22:05 | | DHA
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden, KÄ±rgÄ±z Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri açÄ±klamasÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"KÄ±rgÄ±z Cumhuriyeti'nde 28 KasÄ±m 2021 tarihinde dÃ¼zenlenen parlamento seÃ§imlerinin huzur ve barÄ±ÅŸ ortamÄ± iÃ§inde baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz.Â KÃ¶klÃ¼ tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlara sahip olduÄŸumuz KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n istikrar ve refahÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem atfediyoruz. Parlamento seÃ§imlerinin sonucunun dost ve kardeÅŸ KÄ±rgÄ±zistan iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyoruz."

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