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Dışişleri'nden 'Ayşenur Ezgi Eygi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

08.09.2024 - 09:49 |
Dışişleri'nden 'Ayşenur Ezgi Eygi' açıklaması

Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir."

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