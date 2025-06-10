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Dışişleri kaynakları Türk aktivistlerin durumunu açıkladı

10.06.2025 - 09:18Güncellenme Tarihi:
Dışişleri kaynakları Türk aktivistlerin durumunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen yelkenlisinde alıkoyduğu 12 aktivistin dün akşam karaya çıktığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, Türk vatandaşlarıyla bu sabaha karşı görüştü.

Aktivistlerin yakınlarına düzenli olarak duruma dair bilgi verildiğini kaydeden Bakanlık yetkilileri, her türlü konsüler desteğin de sağlandığını ifade etti.

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