Dışişleri kaynakları Türk aktivistlerin durumunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, Türk vatandaşlarıyla bu sabaha karşı görüştü.

Aktivistlerin yakınlarına düzenli olarak duruma dair bilgi verildiğini kaydeden Bakanlık yetkilileri, her türlü konsüler desteğin de sağlandığını ifade etti.