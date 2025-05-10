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Dışişleri Bakanlığı: Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz

10.05.2025 - 18:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz. Güney Asya'da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır. Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi. (DHA)

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