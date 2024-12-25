Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BAE'ye ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirdi. BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, BAE yetkilisi Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile görüştüğü bildirildi.
25.12.2024 - 16:43 |
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile görüştüğü belirtildi.