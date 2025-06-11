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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya geldi

11.06.2025 - 22:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze’deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Ayrıca görüşmede, gelecek dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21- 22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

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