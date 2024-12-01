Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
01.12.2024 - 21:21 |
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.