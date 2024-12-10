Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şam'a büyükelçilik açılabilir

İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları ve Golan Tepeleri'nin ötesine geçme girişimleriyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail Suriye'de ne yapmaya çalışıyor?" sorusuna "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getimek istiyor" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Fidan, Şam'daki Türkiye büyükelçiliğinin tekrar açılıp açılmayacağı yönündeki soruya yanıt olarak ise "Ona bakacağız, şartların oluşmasına bakacağız" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir" denildi.

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