Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakan Hakan Fidan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
23.11.2024 - 17:52 | | AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.