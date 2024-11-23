GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakan Hakan Fidan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

23.11.2024 - 17:52 | | AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

GÜNCEL HABERLER

Kardeşler arasındaki 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü

Kardeşler arasındaki 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Antalya'da su basan yerlerde temizlik ve tahliye çalışması: Muz seralarında çürüme tehlikesi

Antalya'da su basan yerlerde temizlik ve tahliye çalışması: Muz seralarında çürüme tehlikesi