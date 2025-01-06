Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK'nın şiddet imparatorluğu çökmek üzere

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3+3 formatında Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ürdünlü mevkidaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu ifadelerde bulundu:

"Suriye'deki Esad rejiminin ilk düştüğü andan itibaren, değerli kardeşimle ve Ürdün hükümeti ile meseleyi görüştük. Avrupa'daki ortaklarımızla da aynı meseleyi görüştük. Suriye'de kuşatıcı hükümetin kurulması konusunda hemfikiriz. Suriye'nin bölgesel çapta desteklenmesi ve istikrarın sağlanmasına ilişkin Ürdünlü mevkidaşım ile mutabık kaldık. Diğer bir konu, Suriye'yi nasıl kalkındıracağımız, nasıl adımlar atacağımız üzerine değerli kardeşimle istişareler gerçekleştirdik. Özellik ulaştırma, tarım, gıda güvenliğine yönelik teyitlerde bulunduk ve yol haritası çıkardık. Öte yandan DEAŞ tehlikesine karşı, tartışmalar gerçekleştirdik. DEAŞ'ın nereden kalkışma yapabileceği üzerine tartıştık. Müteakip düzeyde, bölgede başta Irak olmak üzere diğer ülkelerin de durumunu konuştuk. Suriye'de eski yönetimin silahlı kuvvetlerin bir an önce silah bırakması ve bölgenin terörden temizlenmesini konuştuk. Hem Suriye'nin hem Ürdün'ün sınırları olduğu Irak'a, daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz. Irak'taki istikrarı nasıl sürdürebiliriz üzerine istişareler gerçekleştirdik. Ateşkesten sonra bölge ülkeleri olarak biz nasıl katkıda bulunuruzu konuştuk. Olmazsa olmaz Gazze meselesi, Mescid-i Aksa'daki durumu, İsrail'in devam eden soykırımını değerli kardeşim ile görüştük. Gazze konusunda atılabilecek ilave adımları istişare ettik. İkili ilişkilerimiz savunma sanayinden ticarete kadar iyi anlamda devam etmektedir. Suriye'deki durumdan ekonomik bir fırsat çıkabileceğini değerlendirdik."

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"PKK/YPG İLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜECEĞİZ"

"DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir. DEAŞ ve türevleriyle mücadelemizi yapıyoruz. DEAŞ gibi örgütler var oldukça emperyal güçlerin bizim topraklarımıza girmesine zemin hazırlıyor. Herkese hizmet etmeye koşan bir taşeron haline geliyor. Kimden emir aldığı belli olmayan sadece şiddet yapan bu sapkın örgütle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kürt kardeşlerimizin asil hislerini sömürerek hareket eden PKK ile mücadelemizi sürdüreceğiz. PKK'nın şiddet imparatorluğu çökmek üzere. Başta ABD'liler olmak üzere YPG'ye atfedilen gardiyanlık rolü, DEAŞ'la mücadele bahanesi olarak kullanılıyor. PKK/YPG üzerinden Kürt kardeşlerimiz sömürülerek başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da müsaade etmeyeceğiz."

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