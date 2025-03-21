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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Peter Szijjarto ile bir araya geldi

21.03.2025 - 13:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Peter Szijjarto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

İki bakanın yapacakları görüşmede ikili ilişkileri tüm boyutları ile gözden geçirmesi ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) altıncı toplantısı vesilesiyle 2023 Aralık ayında Macaristan’ı ziyaretleri kapsamında imzalanan ortak bildiri ile “geliştirilmiş stratejik ortaklık” seviyesine çıkarıldı.

Macaristan ile Dostluk Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin 100. yıl dönümü vesilesiyle 2024 yılı “Türkiye - Macaristan Kültür Yılı” olarak kutlandı. Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 12 Aralık 2024’te Ankara’da gerçekleştirilen Kültür Yılı’nın kapanış etkinliği vesilesiyle ülkemizi ziyaret etti.

İki ülke arasındaki üst düzey temaslar düzenli olarak devam ediyor. En son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 Temmuz 2023’te Macaristan’a, Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto ise 15 Şubat 2024’te Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

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2024 yılında ikili ticaret hacmi önceki yıla göre %12,5 oranında artarak yaklaşık 4,5 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Macaristan’daki Türk yatırımlarının değeri 153 milyon Dolar, Türkiye'deki Macar yatırımlarının değeri 29 milyon Dolar.

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