Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail saldırıları derhal durmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi.

'İSRAİL'İN SALDIRLARI DURMALI'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bölgemiz tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı. Suriye'nin istikrarı hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli. Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'ın saldıları derhal durmalı.

KRİTİK TOPLANTI

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da başlayan zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de yer aldı.

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Zirvede yer alan üst düzey isimler:

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Avrupa Birliği dış politika şefi Kaja Kallas

Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Geir O. Pedersen

Zirvede diplomatları yer alan ülkeler: