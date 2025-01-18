Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkesten memnunuz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda şöyle konuştu:

"En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz. Ortaklığımız zamandan bağımsızdır, kader birliğidir. Azerbaycan'ın hep yanında durduk. Tüm gücümüzle hep birbirimizin yanında durduk. Karabağ Savaşı sırasında bu bağlamda Azerbaycan'ın yanında durduk. Bundan sonra da durmaya da devam edeceğiz. Enerji ve ulaştırma alanındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini düşünüyoruz. Kars-Nahçıvan demiryolu projesini en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış herkesin yararınadır.

Haberin Devamı

"GAZZE'DEKİ ATEŞKESTEN MEMNUNUZ"

Adil ve kalıcı barışa yönelik girişimleri destekliyoruz. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, Gazze'ye yardımların iletilmesinin takipçisi olacağız.

"GÜÇLÜ AZERBAYCAN, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Azerbaycan'ın Şam'daki büyükelçiliğini yeniden faaliyet geçirilmesi konusunda desteğimizi vereceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barışa destek vermektedir. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye'dir. Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan'dır."