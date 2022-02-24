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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.02.2022 - 23:49 | | İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, RF’nin Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, bu operasyonu kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna’nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı ve diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti” denildi.

Açıklamada, “Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi’nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu” ifadeleri yer aldı.

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