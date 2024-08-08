Discord kapanacak mı, Discord’a erişim engeli gelecek mi 2024? Türkiye’de Discord yasaklanacak mı, Discord kapanıyor mu ağustos?

Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından alınan kararlar, sosyal medya platformlarının akıbetini yeniden gündeme getirdi. Wattpad, Instagram'a yönelik erişim engeli kararlarının ardından Roblox'un engellenmesi sıranın Discord'a geldiği iddiaları ortaya çıkardı. Sosyal medyada Discord'un kapanacağı yönünde çeşitli paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

DİSCORD KAPANACAK MI, DİSCORD’A ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ 2024?

Discord’un kapanacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DİSCORD NEDİR?

Discord, arkadaşlarınızla, oyun topluluklarıyla ve geliştiricilerle sesli, görüntülü ve yazılı sohbet etmenizi sağlayan ücretsiz bir iletişim uygulamasıdır. Yüz milyonlarca kullanıcısıyla Discord, çevrimiçi iletişimin en popüler yollarından biri haline gelmiştir. Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android ve internet tarayıcıları gibi neredeyse tüm platformlarda kullanılabilen bu uygulama, kullanıcılarına çeşitli amaçlar için sunucu oluşturma imkânı tanır.

8 AĞUSTOS DİSCORD NEDEN YAVAŞ, ÇÖKTÜ MÜ?

Discord’da 8 Ağustos günü itibarıyla herhangi bir problem gözükmüyor. Kullanıcılar zaman zaman Discord’da yavaşlık olduğunu ifade ediyor. Problemin kaynağı internet altyapısı ya da lokal kaynaklı bir problem olabilir.

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