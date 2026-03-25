Dışa bağımlılık bitti, üretim başladı! Feke'den örnek proje...

Feke Belediyesi, maliyetleri minimize etmek ve yerel kaynakları daha etkin kullanmak amacıyla başlattığı "Kendi üretimini yap" projesinde büyük yol kat etti. Belediye bünyesinde kurulan marangoz ve kaynak atölyelerinde çalışan ustalar, park ve bahçelerde ihtiyaç duyulan bank, çöp kovası ve kamelyaları tamamen kendi imkanlarıyla imal ediyor.

BÜTÇEDE DEV TASARRUF

Piyasa fiyatlarının çok altında bir maliyetle gerçekleştirilen bu üretimler, belediye bütçesinde önemli bir kalemden tasarruf edilmesini sağladı. Dışarıdan hazır alım yapmak yerine ham madde tedarik ederek üretim yapılması, kamu kaynaklarının diğer hizmet alanlarına aktarılmasına olanak tanıyor.

FEKE’NİN ÜRETİM HAMLESİNDEN ÖNE ÇIKANLAR:

Düşük Maliyet: Seri üretimle %50’ye varan maliyet avantajı.

İstihdam ve El Emeği: Belediye bünyesindeki personelin teknik becerileri üretime dönüştürülüyor.

Hızlı Çözüm: İhtiyaç duyulan noktalara, ihale süreçlerini beklemeden anında müdahale ediliyor.

"HALKIN PARASI HALKIN HİZMETİNDE"

Belediye yetkilileri, bu uygulamanın sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda bir hizmet anlayışı olduğunu vurguluyor. Atölyelerde üretilen şehir mobilyaları, ilçedeki parklardan okul bahçelerine, ibadethanelerden dinlenme alanlarına kadar ihtiyaç duyulan her noktaya monte ediliyor.