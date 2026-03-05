Diploma tek başına yetmiyor! Üniversitelerde ‘işe hazır mezun' modeli

Haberin Devamı

Yükseköğretimde uygulamalı eğitim ve sektörle iş birliği yaklaşımı, üniversite eğitimini derslikten sahaya taşıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun benimsediği yeni vizyonla öğrencilerin eğitim sürecindeyken iş dünyasıyla temas kurması ve mezun olduklarında iş deneyimiyle hayata atılması hedefleniyor. Bu dönüşüm, üniversite tercihi yapan gençler kadar ailelerin beklentilerini de değiştiriyor. Artık aileler yalnızca bölüm seçimini değil, eğitimin gençleri iş dünyasına ne kadar hazırladığını da sorguluyor.



"Artık sorular değişti"

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yakın, kayıt dönemlerinde ailelerden en sık duydukları sorunun değişmediğini belirterek şunları söyledi:

"Anne-babalar en çok ‘Üniversite bittiğinde gerçekten hazır olacak mı?' sorusunu soruyor. Bu çok yerinde bir soru. Çünkü iş dünyası artık sadece diploma istemiyor. Gençten beklenen; doğru iletişim kurabilmek, ekip içinde çalışabilmek, sorumluluk almak ve yaptığı işi anlatabilmek."



"İş dünyasının beklentileri somut"

İş dünyasının yeni mezunlardan beklentilerinin artık daha ölçülebilir hâle geldiğini vurgulayan Yakın, kurumların işi tamamlayabilen, zamanı iyi kullanan ve geri bildirimle kendini geliştirebilen adayları tercih ettiğini söyledi.

Yakın, "Bugün öne çıkan kavramlar hız, disiplin ve ekip uyumu. İçerik üretme, sonuçları takip etme ve güvenilirlik de önemli. Bunlar sadece teorik bilgiyle değil, uygulama içinde kazanılıyor" şeklinde konuştu.



"Öğrenci süreci deneyimlemeli"

Öğrencinin yalnızca teorik bilgi edinmesinin yeterli olmadığını, iş süreçlerini deneyimlemesinin önemli olduğunu belirten Yakın, "Proje üretimi, sunum yapma, geri bildirim alma ve teslim aşamaları öğrenciyi gerçek iş akışına hazırlıyor. Öğrenci fikrini savunmayı, eleştiri almayı ve çalışmasını geliştirmeyi öğreniyor. Bu deneyim mezuniyet sonrası uyumu güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Yakın, sektörle yürütülen projelerin de eğitimi daha gerçekçi hâle getirdiğini ifade ederek markalarla yapılan çalışmaların öğrencileri gerçek beklentilerle buluşturduğunu söyledi.



Kampanya dersleri ve mezuniyet projeleri

Uygulamalı eğitimde kampanya ve proje odaklı derslerin önemli rol oynadığını belirten Yakın, mezuniyet projelerinin öğrencilerin dört yıllık birikimini somut bir üretime dönüştürmesini sağladığını kaydederek "Mezuniyet projesi, öğrencinin üretebildiğini göstermesi açısından çok değerli. Gençler mezun olurken somut bir çalışma ile iş dünyasına adım atıyor" açıklaması yaptı.



"Staj hazırlık sürecidir"

Stajın aileler için önemli bir güven unsuru olduğunu ifade eden Yakın, stajın yalnızca iş ortamını görmekten ibaret olmadığını söyleyerek "Staj sadece iş hayatını görmek değildir; bir hazırlık sürecidir. Bu deneyimin kâğıt üzerinde kalmaması gerekir" şeklinde konuştu.



Dijital beceriler öne çıkıyor

Dijital dönüşümün iletişim mesleklerini hızla değiştirdiğini vurgulayan Yakın, içerik üretimi, dijital medya ve yapay zekânın artık mesleğin doğal bir parçası hâline geldiğini belirterek "Gençlerin dijital araçları bilinçli kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Müfredatta yapay zekâya yer verilmesi de bu dönüşümün bir göstergesi" dedi.



Aileler için üç kritik başlık

Ailelerin üniversite tercihinde özellikle üç noktaya dikkat ettiğini ifade ederek buların; nitelikli eğitim, uygulamalı deneyim ve sektör bağlantısı olduğunu söyleyen Yakın, son olarak şunları ekledi:

"Yeni üniversite vizyonu öğrenciyi hayata daha yakın kılıyor. Dersler, projeler, staj ve sektör aynı çizgide buluşuyor. Mezun, ‘Ben bunu başardım' diyebileceği somut bir deneyimle yola çıkmalı. Uygulamalı eğitim ve üniversite-sektör iş birliği yaklaşımı, yükseköğretimde tartışmayı ders içeriklerinden çok mezunların iş hayatına ne kadar hazır olduğu sorusu etrafında şekillendiriyor."