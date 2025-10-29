Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı! Gebze'de yıkılan binanın enkazında son dakika gelişmesi

Haberin Devamı

Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı. Dilara Bilir, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Böylece enkaz altından ailenin 3 çocuğundan Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir'in cansız bedenleri çıkarılırken, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin, anne ve babayı enkaz altından çıkarma çalışmaları sürüyor.

Binada 5 kişilik aileden anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da bir odada bulunduğu öğrenildi. Ekipler, Emir Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Bilir'in cansız bedeni enkazdan çıkarılarak ambulansla götürüldü.

12 YAŞINDAYDI

Ailenin en küçük bireyi olan 12 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir'in cansız bedeni enkazdan çıkarılarak ambulansla götürüldü.

BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: 3 ÇOCUĞA DA ULAŞMIŞ OLDUK, 2’Sİ MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda anne ve babayla ilgili bir bilgi yok. Ailenin büyük çocuğu Dilara’yı arkadaşlarımız sağ çıkardı, bilinci açık şekilde hastaneye sevk edildi. Ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa’nın da cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğuna da ulaşmış olduk, 2’si maalesef hayatını kaybetti. Çocukların 3’ü de aynı odadaymış. 2 ceset ve Dilara kızımız da aynı odadaymış. Çok vakit geçmeden anne ve babaya sağ şekilde ulaşmak istiyoruz, ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anda tespitimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın binada olduğuna ilişkin bir tespit yok. Burada çok hummalı bir çalışma sergileniyor. Ümit ediyoruz ki çok vakit geçmeden anne ve babaya ulaşabiliriz” dedi.

'BİNANIN ÖN TARAFINDA UFAK UFAK ÇÖKMELER VARMIŞ'

Kocaeli Gebze'de yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürerken; zemin katındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın, gazetecilere açıklama yaptı. Dün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirten Aydın, "Ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Telefonlara bakacak durumda da değildim. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu da bildirmişler. Ama kime, nasıl bildirdiğini ona sorun. Ben bilgi sahibi değilim. Eşime herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemiş.

Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor. Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar; bilmiyorum. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık" dedi.

'BİNANIN ORTASINDA DİREK, KOLON YOK'

Binanın genişliğinin 45 metrekare olduğunu söyleyen Aydın, "Bina toplam 45 metrekare zaten. Binanın ortasında direk, kolon yok. Ya da benim gördüğüm bir direk yok. Binanın zaten etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Eczacılar Odası'na dosya veriyoruz biz; imar, iskanla ilgili tüm belgeleri.

Metro inşaatı havalandırması da eczanenin sağ tarafında. Ben sadece binanın önünde çöküntü olduğunu gördüm. Binanın önünde 3-5 santimlik çöküntüden kaynaklı. Bizim binaları kaplıyorlar ya o alüminyumlar bel veriyor, baskı yapıyor. Kolonun içine alüminyumdan bakınca herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben akşam baktım. Müteahhit sabah bakmış; ama herhangi bir sıkıntı olmadığını biz gözle gördük. Bu binada değil, binanın ön tarafında sıkıntı vardı. Bina hasarlı değildi aslında önündeki alanda çökme vardı" diye konuştu.