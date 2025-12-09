Dikkat! Hava bir anda değişiyor: Meteoroloji il il uyardı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.12.2025 - 09:31
Bengül Arıca
Meteoroloji'den alınan verilere göre birçok ilde sağanak, fırtına ve kuvvetli yağış beklenirken bazı bölgelerde ise kar yağışı görülecek. Yetkililer, özellikle Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu için uyarı yaptı. İşte 9 Aralık 2025 il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı.Yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gökgürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

