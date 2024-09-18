Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
18.09.2024 - 17:25 |
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.
DGS TERCİH EKRANI
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.