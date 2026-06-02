Dik yamaçlarda traktör çaresiz kaldı, köylüler karasabana sarıldı! Bitlisli çiftçiler geleneksel yönteme geri döndü

02.06.2026 - 17:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis’in Hizan ilçesinde, modern tarım araçlarının dik ve engebeli arazi şartları nedeniyle ulaşamadığı tarım arazileri, geçmişten günümüze uzanan geleneksel yöntemlerle ekime hazırlanıyor. Teknolojinin çaresiz kaldığı dağlık alanlarda at ve karasabanla topraklarını süren yöre halkı, hem ata miraslarına sahip çıkıyor hem de zorlu coğrafyaya meydan okuyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde traktörün giremediği engebeli araziler eski usul yöntemlerle ekime hazırlanıyor.
Hizan ilçe merkezinde modern tarım araçlarının ulaşamadığı bazı tarım alanlarında at ve karasabanla yapılan sürüm işlemleri, geçmişten günümüze uzanan tarımsal kültürün yaşatılmasına da katkı sağlıyor.

İlçede yaşayan Enver Bektaş, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ailesiyle Süttaşı köyü Bejyan mezrasına gelerek tarım faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi.

Babasından miras kalan arazisini ekip biçmek için hazırlık yaptığını belirten Bektaş, traktörün giremediği engebeli arazilerde eski usul yöntemleri tercih ettiklerini ifade etti.

Bektaş, tarla sürme işlemini bölgede atlı karasaban sahibi olan Nurettin Avcil ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "Babamızdan kalan bu toprakları değerlendirmek istiyoruz. Traktörün ulaşamadığı alanlarda at ve karasaban kullanıyoruz. Bu yöntem hem geçmişten gelen bir gelenek hem de arazinin şartlarına uygun bir çözüm oluyor" dedi.

Yıllardır kullanılan karasabanın halen bazı bölgelerde önemini koruduğunu dile getiren Bektaş, özellikle dağlık ve engebeli arazilerde geleneksel yöntemlerin çiftçilere büyük kolaylık sağladığını söyledi.

