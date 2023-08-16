Dijital dolandırıcılıklara dikkat! Cumhurbaşkanlığı armasını kullanıp kart bilgilerini kopyalıyorlar

Cumhurbaşkanlığı arması yalnızca Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı ofisleri tarafından kullanılabilmesine rağmen üzerinde arma bulunan birçok ürün satılıyor. Çok kullanılan e-ticaret sitelerinde de bu ürünleri bulmak mümkün.

Cumhurbaşkanlığı armalı ürünler arasında yüzükler, masa bayrakları, kol düğmeleri ve cüzdanlar öne çıkıyor. Armalı telefon kılıfları da satılıyor. Bayraklar 300-400 lira arasında fiyatlandırılırken yüzüklerin en ucuzları 1300 lira civarında. Yüzüklerin ve kol düğmelerinin fiyatları 2 bin 800 liraya kadar da çıkıyor.

RESMİ GÖREVLİ KILIFI

Cüzdanların iç kısmına armaların metal rozet olarak işlendiği görülüyor. Bu şekilde resmi görevli izlenimi de yaratılıyor. Bu ürünleri 400 ila 600 lira civarında satın almak mümkün. Aynı şekilde telefon ve kartların konulabileceği ürünler de satılıyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 800 liradan 1000 liraya kadar çıkıyor. İnternette Cumhurbaşkanlığı armalı kemer rozeti de bulmak mümkün. Bu ürünlerin fiyatı da 300 lira civarında. Cumhurbaşkanlığı armalı ürünler arasında rozetler de bulunuyor. Rozetlerin fiyatları, yapıldığı malzemeye göre 300 liradan 2500 liraya kadar çıkıyor.

ORİJİNALLER DE PİYASADA

İnternette Cumhurbaşkanlığı armalı ve imzalı orijinal ürünler de bulunabiliyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı armasının bulunduğu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer imzalı bir kalem seti 5 bin liraya satılıyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzalı bir kalem seti de bin 250 liraya satışa sunulmuş.

ONLİNE DOLANDIRICILIK

Cumhurbaşkanlığı arması, dijital dolandırıcılıkta da kullanılıyor. Arma ile birlikte kredi kartı yıllık aidatları ya da TRT payı iade ediliyor gibi iddialarla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı daha önce gündeme gelmişti. Bu şekilde dolandırıcılar vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

TİCARİ MAKSATLA KULLANILAMAZ

Cumhurbaşkanlığı Armasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara göre arma Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından kullanılabiliyor. Armanın her türlü basılı, matbu ve görsel belge ve malzemelerde kullanımında izin alınması gerekiyor. Tüm hakları Cumhurbaşkanlığına ait olan arma, hiçbir şekilde özel iş ve işlemler ile maksadı dışında ve ticari amaçlarla kullanılamaz.