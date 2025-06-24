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GündemDidim Belediyesi'ne operasyon 4 kişi gözaltına alındı! Cenaze hizmetleri birine alınan malzemeleri evine götürmüş
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Didim Belediyesi'ne operasyon 4 kişi gözaltına alındı! Cenaze hizmetleri birine alınan malzemeleri evine götürmüş

24.06.2025 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mert CONA/AYDIN,(DHA)-

Didim Belediyesi'ne operasyon 4 kişi gözaltına alındı! Cenaze hizmetleri birine alınan malzemeleri evine götürmüş

Aydın'ın Didim ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı. Didim Belediyesi adına alınan bazı malzemelerin H.H.'nin evine ve iş yerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı, bu yolla haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihale usulüyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla çalışma başlattı.

MALZEMELERİ EVİNE VE İŞYERİNE GÖTÜRMÜŞ!

Ayrıca belediye adına alınan bazı malzemelerin H.H.'nin evine ve iş yerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı, bu yolla haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu kapsamda ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K., eski belediye çalışanı H.H. ile E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)

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Didim Belediyesi'ne operasyon 4 kişi gözaltına alındı! Cenaze hizmetleri birine alınan malzemeleri evine götürmüş
#Gündem

Didim Belediyesi'ne operasyon 4 kişi gözaltına alındı! Cenaze hizmetleri birine alınan malzemeleri evine götürmüş