DGS tercih robotu 2024 | DGS tercihleri ne zaman 2024, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? DGS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

DGS tercihleri sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla açıklanan sonuçların ardından belli oluyor. Adaylar, aldıkları puana göre tercihlerini DGS tercih kılavuzuna göre yapacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman, DGS tercihi nasıl yapılır?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 14 Ağustos'ta erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından birkaç gün içerisinde DGS tercih kılavuzunun paylaşılması bekleniyor.

ADAYLAR EN FAZLA 30 TERCİH YAPABİLECEK

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.