DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2024?

Önlisans eğitimlerini, lisans eğitim düzeyine çıkarmak isteyenlerin katıldığı DGS sınavı 30 Haziran'da yapıldı. Sınavın üzerinden aylar geçti, adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün DGS sonuçları açıklandı mı 2024? ÖSYM DGS sonuç tarihi ertelendi mi?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, DGS SONUÇ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.



2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA 2024 EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.