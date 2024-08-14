DGS 2024 sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladı mı, DGS ne zaman açıklanacak 2024?

DGS 2024 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belli oldu. İki yıllık üniversite önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitim seviyesine yükseltmek isteyen adayların katıldığı 2024 DGS sınavı sonrasında, sonuçların açıklanması beklenilmeye başlandı. Peki, DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS 2024 sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.



Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.



Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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