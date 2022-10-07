Dezenformasyon teklifinin 14 maddesi kabul edildi

Genel Kurul, 11 Ekim Salı günü tekrar toplanacak, teklifin görüşmelerine kaldığı yerden devam edecek. Kabul edilen önergelere göre; beyannamelerin Basın İlan Kurumu yerine yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesi uygulaması devam edecek. Verilen beyannamelerin incelenmesi süreci de cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülecek. Kabul edilen bir önergeyle de, Basın Kartı Komisyonunun üye sayısının Komisyonun daha çoğulcu ve katılımcı hâle getirilmesi amacıyla 19’a yükseltilmesi amaçlandı. Kabul edilen maddelerin getirdiği düzenlemeler şöyle: İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek. İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde iki yıl süre ile muhafaza edilecek. İnternet haber sitelerinde ise zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak.