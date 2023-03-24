Devrilen tankerin sürücüsü feci şekilde can verdi!
Niğde’de devrilen boş LPG tankerinin sürücüsü Tayyar Ercan (37), hayatını kaybetti.
24.03.2023 - 11:00 | | DHA
Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü Yedivirajlar mevkisinde Tayyar Ercan yönetimindeki 34 EE 1645 plakalı boş LPG tankeri, şarampole devrildi. İhbarla bölgeye, polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tayyar Ercan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan’ın cenazesi sıkıştığı yerden çıkartılarak, Ulukışla Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.