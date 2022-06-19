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Devasa mantar bereketi! Tanesi 2 kilo

Erzurum’un Oltu ilçesinde sağanak yağmurlardan dolayı doğada devasa kültür mantarları yetişmeye başladı. Devasa mantarları görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

19.06.2022 - 17:51 | | İHA
Devasa mantar bereketi! Tanesi 2 kilo

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Güryaprak köyünde sağanak yağışlar nedeniyle devasa kültür mantarları yetişmeye başladı. köye ziyarete gelen vatandaşlar devasa mantarları görünce şaşkınlığa uğruyor. Vatandaşlar tanesi 2 kiloya denk gelen mantarlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Devasa mantar bereketi Tanesi 2 kilo

Oltu ilçesine bağlı Güryaprak köyüne her yıl ziyarete gelen saz sanatçılarından Zafer Taşdan, “Şuan Oltu’nun Güryaprak köyündeyiz. Bu yıl yağmurlar fazla olduğundan dolayı burada tabiat inanılmaz derecede verimli, çiçekler otlar, mantarlar her biri ikişer kilo geliyor. Sadece iki bölgede 15-20 kilo mantar topladık. Her yıl gelirim buraya, burası benim için çok kıymetlidir. Kışı başka güzel yazı başka güzel. Bugünde benim için çok kıymetli bir anı oldu” dedi.

Devasa mantar bereketi Tanesi 2 kilo

Erzurum’dan mantar toplamaya gelen Bahadır Küçük ise “Güryaprak köyündeyiz mükemmel bir doğası var. Yaklaşık 2 saattir dolaşıyoruz. Burada devasa mantarlar var, bu sene yağışlar bayağı bir fazla muhtemelen onun etkisi ama bölgede bu tarz mantarlar görülüyor. Ama bu sene olağanın dışında büyük mantar var. Herkesin gelmesi görmesi gereken yerler. Herkesi Erzurum’a Oltu'ya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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