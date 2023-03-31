Destici'den Akşener'e çağrı: Bu yanlıştan dönmesi lazım

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemin önemli maddelerini CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuşan Destici, "İYİ Parti'ye geçmiş olsun diyorum. Failler bulunacaktır. Yapılan bu tarz saldırıların tümüne karşıyız. Bu tarz provokatif saldırılar üzerinden Cumhur İttifakı'nın üzerine gelemezler. Kısa zamanda da olay tüm yönleriyle ortaya çıkarılacaktır. Saldırı kimden gelirse gelsin karşısındayız, kınıyoruz. Gerçekten İYİ Parti İl Başkanlığı hedef alınarak yapılan bir saldırı mı, ortaya çıktıktan sonra değerlendirme yapabiliriz. Tüm üyelerine geçmiş olsun diyorum. Tüm milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Hepimizin reddettiği hadiselerdir. Bunu da reddediyor ve kınıyorum. Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

"AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Destici, "Akşener'in direkt Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olan açıklamalarını kabul etmiyorum. Diyelim ki kendi parti mensuplarından birisi bu saldırıyı gerçekleştirmişse, ya da hiç partisiz birisi çıkarsa o zaman ne diyecekler. Eğer olaya öyle bakacaksak kendisinin de Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik çok sert sözleri var. Bu yanlıştan da kendilerinin dönmesi lazım, sabırla faillerin bulunmasıyla yorum yapılsaydı daha doğru olurdu. Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımları da kabul edilebilir değildir. Biz terörün, şiddetin, saldırının her türlüsüne karşıyız." ifadelerini kullandı.

"AYRI AYRI GİRİLDİĞİNDE OYLAR BOŞA GİDEBİLİYOR"

Seçim listelerindeki çalışmalara ilişkin son bilgileri aktaran Destici, "AK Parti de MHP de BBP de YRP de 81 ilde kendi logolarıyla kendi adayları seçime girmesidir. Ben bir şeye parmak bastım ama bir gerçek var ki bu sistemde ittifakın içinde olsanız da ittifakın size getirdiği artı yüzde 7'lik baraj ittifaktayken sizi kapsamıyor. Örneğin biz Türkiye genelinde yüzde 5 aldık ama herhangi bir ilde milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımızda milletvekilimiz seçiliyor. Lakin ikinci bir sonucu daha var bu sistemin. İttifakta da olsanız her parti kendi aldığı oy kadar milletvekili çıkaracak veya çıkaramayacak. Ayrı ayrı girildiğinde oylarınız boşa gidebiliyor. İttifaktaki bir parti 85 bin oy olsa o parti milletvekili çıkaramıyor ve o oy boşa gidiyor." şeklinde konuştu.

SON ANKET SONUCU

"Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimleriyle ilgili parti oylarının toplamı 49-50 bandında." diyen Destici, "Şu anda ortak liste söz konusu değil. 4 partimiz de bu konuda bir irade koyarsa bu ancak o zaman mümkün olabilir. Ben bunu sadece dillendirdim, böyle olursa, buna ihtiyaç varsa ve 3 parti de buna evet derse BBP üzerine düşeni yapar dedim." ifadelerini kullandı.

"İNCE'NİN OYU YÜZDE 10'LARA DAYANDI"

Destici, "6'lı masada istifalar devam ediyor ve İYİ Parti masadan kalktı, geri döndü, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra İnce'nin oyu 2-3'ten 10'lara yaklaştı. Bu Kılıçdaroğlu'nun HDP ile işbirliği yaptığı için tepki olarak son 1 ayda İnce'nin oyu yüzde 10'lara dayandı. İYİ Parti düşüyor, daha da aşağı iniyor." dedi.

İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

Seçimler öncesi çağrıda bulunan Destici, "İYİ Parti'nin içindeki arkadaşlarıma diyorum ki yol yakınken dönün. Kemal Kılıçdaroğlu çok tehlikeli bir yola girmiştir. Bu bedel ödettirmenin vebalinde olmayın. İYİ Parti bu yanlışından dönerse inanın hem milletin gönlündeki yeri hem de oyu artar." dedi.