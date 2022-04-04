Dernek aracılığıyla PKK'ya yardıma 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına giden, Kobani'ye yardım için para toplayan ve kente mevsimlik işçi olarak gelen kişilerden tehdit ve şiddet yolu ile vergi alan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin ayrıca 'KARDER' adı altında bir dernek kurdukları ve toplanan paraları Irak-Hakurk-Kaniras bölgesindeki 'lojistik sorumlu'ya elden teslim ettikleri belirlendi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, İstanbul ve Düzce'de operasyon düzenledi. Ekipler 14 şüpheliyi Düzce'de, 2 kişiyi de İstanbul'da gözaltına aldı. Şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlar ele geçirildi. 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor