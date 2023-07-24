Depremlerin 2 saat önceden tespit edilmesi mümkün mü? Yeni bir metot geliştirildi

Bilim dünyası şimdiye kadar bu soruya net bir cevap verememişti ancak yapılan bilimsel bir araştırma yeni bir umudu da beraberinde getirdi. Science bilim dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, bilim insanları 7 ve üzeri depremleri 2 saat önceden haber verebilecek bir metot geliştirdi.

GPS VERİLERİ İNCELENDİ

Fransız bilim insanları, GPS tarafından kaydedilen çok küçük yer değiştirmeleri analiz etti ve büyük bir deprem meydana gelmeden saatler önce başlayan bir öncül aşama tespit ettiğini duyurdu. Fransız sismolog Quentin Bletery ile meslektaşı Jean-Mathieu Nocquet, Reno’daki Nevada Üniversitesi’nin tuttuğu bir veri setini analiz ederek, büyüklüğü 7.0 veya daha yüksek olan bilinen deprem bölgelerinin yakınındaki GPS istasyonlarına odaklandı.

Gerçek hareketi depremin neden olduğu beklenen hareketle karşılaştırarak, her depremden önceki 48 saat içinde bu istasyonların kaydedilen konumlarını inceledi. İki bilim insanı, bir depremden önceki son 2 saatte, yer hareketinin genellikle beklenen hareketle aynı hizaya gelmeye başladığını ve deprem zamanı yaklaştıkça yoğunlaştığını ortaya çıkardı. Bu bulgulardan yola çıkan bilim insanları, son 2 saatte gözlenen hareketin deprem habercisi olabileceği belirtti. Araştırmanın sahibi Bletery’e göre, mevcut ekipmanın depremi önceden tespit etmek için yaklaşık 50 kat daha hassas olması gerekiyor.

Bu teknolojik eksiklik önemli bir engel oluştursa da Bletery, keşfin çok önemli bir ilerleme işareti olduğunu belirtiyor.