Depremler ile ilgili son dakika açıklaması! Bu bölgeye dikkat: Gerilim artacak...

Akdeniz açıklarında dün sabah saatlerinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Mersin'in Anamur ilçesine 132 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıklarında gerçekleştiğini açıkladı. Saat 04.07'de meydana gelen deprem Doğu Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerde hissedildi. Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman gibi şehirler de depremin ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyururken, AFAD deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını paylaştı.

Bilim Akademisi Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kıbrıs-Helen yayı üzerinde gerçekleştiğini ve bu hattın son zamanlarda hareketli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Görür, 5 Ocak’ta Alanya açıklarında gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "İki deprem de Helen- Kıbrıs yayı üzerinde ve birbirlerine yakınlar. Alanya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem bugünkü 6.2 büyüklüğündeki depremi tetiklemiş olabilir" dedi.

Deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan da 5 Ocak günü yaşanan Alanya deprem ile son yaşanan depremin ilişkisine dikkat çekerek, “5 Ocak günü Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan depremin bu sabah yaşanan depremin öncüsü olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

12 ADALAR VE EGE SAHİLLERİNE DİKKAT!

Prof. Dr. Naci Görür, depremin sebebinin Afrika levhasının Anadolu levhasının altına kaymasından kaynaklandığını belirtti. Prof. Dr. Görür, levha hareketlerinin gerginlik oluşturduğunu belirtti ve "Dalma-Batma gibi hareketler gerilim yaratır. Yaşanan bu depremlerin sonucunda 12 Adalar ve Ege sahillerinde gerilim artabilir" vurgusunu yaptı.

'HATAY-ADANA ARASINDA GERGİNLİK ARTMIŞ DURUMDA'

Prof. Dr. Ahmet Ercan da depremin Afrika anakarasının Anadolu levhasının altına girmesinden kaynaklandığının altını çizerek, “Afrika anakarası Adriyatik denizinden başlayarak İskenderun bölgesine kadar Kıbrıs yayı boyunca Anadolu’nun altına bir dalış gösteriyor. Bu dalış adeta bir toslama şeklinde oluşuyor ve bunun sonucunda Toros Dağları oluşuyor. Bu durum bölgeyi geriyor. Afrika kıtası milyonlarca yıldır bu hareketi yapıyor yani bu depremler yeni değil” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ercan, "Bundan sonra deprem olur mu diye soracak olursak elbette bu sorunun cevabı evet olacaktır. Artçı depremlerin büyüklüğü 5.3 ila 5.4’e kadar varabilir. Bunu 2 ay içinde göreceğiz" dedi.

Prof. Dr. Ercan, 1998 Ceyhan depreminden bu yana bölgede büyük bir deprem görülmediğinin altını çizerek, "İnsanlar peki yeni hedef neresi diye doğal olarak kaygılanıyorlar. Bana göre şu anda o bölgede boşalmayan hat Çukurova bölgesi. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay hattında gerginlik artmış durumda. Ceyhan depreminden bu yana burada büyük bir deprem görmedik. Dolayısıyla Afrika levhasının hareketi devam ettiği için bu bölgelerde deprem riski mevcut" şeklinde konuştu. Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr