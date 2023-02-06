Depremin yaşandığı 10 şehre 250 milyon lira maddi yardım aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sabah saatlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen 10 şehre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile 250 milyon TL nakdi yardım aktarıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Deprem sonrasında Bakanlığımız Psikososyal Destek Ekipleri, ivedi olarak saha çalışmalarına başlamıştır. çerçevede; Kahramanmaraş’a 116, Adana’ya 100, Hatay’a 108, Gaziantep’e 53, Osmaniye’ye 64, Malatya’ya 62, Adıyaman’a 33, Diyarbakır’a 67, Şanlıurfa’ya 65, Kilis’e 28 psikososyal destek personeli sevk edilmiştir. Hatay’a mobil SHM tırımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya’ya ise mobil SHM araçlarımız hareket etmiştir.

Ayni yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta birer, Gaziantep’te 2, Adıyaman’da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur. Toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya Ayni Bağış Deposundan Malatya Büyükşehir Belediyesine 2 bin 209 battaniye, Battalgazi Belediyesine 643 battaniye, Yazıhan SYDV’ye 152 olmak üzere toplamda 3 bin 4 battaniye teslim edilmiştir. Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktarılmıştır.

AYNİ BAĞIŞLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır.



İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır.



Öncelikli kabul edilecek bağışlar:



1- Eldiven



2- Mont



3- Bot



4- Bere



5- Çocuklar için mont ve kışlık giyisi



6- Tüplü katalitik soba



7- Tüp



8- Yatak



9- Battaniye



10- Powerbank



11- Gıda kolisi (konserve)



12- Çocuk bezi



13- Çocuk maması



14- Kadın pedi



15-Temizlik hijyen malzemesi"