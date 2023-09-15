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Depremde ağır hasar gören su kulesi, iş makinesiyle 15 saniyede yıkıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde depremde hasar gören 55 yıllık su kulesi, iş makinesiyle yaklaşık 15 saniyede yıkıldı. O anlar kamerayla görüntülendi.

15.09.2023 - 12:21 | | Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-
Depremde ağır hasar gören su kulesi, iş makinesiyle 15 saniyede yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu illerden Şanlıurfa’da, ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor. Viranşehir’in Yenişehir Mahallesi’nde 55 yıllık su kulesi de güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yaklaşık 15 saniyede yerle bir olan su kulesinin yıkımı sırasında ortalık toz bulutuyla kaplandı. Su kulesinin yıkılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

 

 

 

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Depremde ağır hasar gören su kulesi, iş makinesiyle 15 saniyede yıkıldı

Depremde ağır hasar gören su kulesi, iş makinesiyle 15 saniyede yıkıldı