Deprem sonrasında tarihi Fatih Surları’ndan kopan parça yola düştü

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, İstanbul'un tarihi surlarından olan Fatih Surları’ndan kopan büyük bir parça, Sulukule Caddesi üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ekipler, surlardan kopan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki parçayı vinç ile yol kenarına aldı.