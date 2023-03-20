Deprem sonrası şaşırtan karar! Apartman aynı hasar farklı

Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından Mübarek’in oturduğu 1’inci kat ile 5’inci katta oturan komşusunun evi için “az hasarlı” raporu verildi. Ancak aynı binanın 3’üncü katında oturan başka bir komşunun oturduğu daire için ise “ağır hasarlı” tespiti yapıldı.

"ARKA CEPHESİ YOK"

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; evi için “az hasarlı” tespiti yapıldığını vurgulayan Gülay Mübarek karara şaşırdığını söyledi:

“Oturduğum 5 katlı bina hasar almıştı. Bu hasar meydana gelen ikinci depremde daha da arttı. Depremden sonra hasar tespit çalışması için gelen ekipler tespit sonuçlarını e-devletten görebileceğimizi söyledi. Tespit çalışmalarından günler sonra e-devletimize gördüğümüz şeye şaşırdık. Aynı apartman için, benim tespit raporumda ‘az hasarlı’ denilirken, başka bir komşumum e-devletinde ise ‘ağır hasarlı’ olduğu görülüyor.

Bende yer alan bilgiye göre, güçlendirme yapılıp binada oturulabilir, diğer komşudaki bilgiye göre ise binanın yıkılması gerekiyor. Benim dışımdaki başka bir komşuma da ‘az hasarlı’ denilmiş. Oysa, oturduğumuz binanın çatısı, balkonları ve arka cephesi yok.”

5 AİLE BU BİNADAN SAĞ ÇIKTI

Depremde en çok hasarın meydana geldiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de 5 ailenin yaşadığı 5 katlı apartmanın ilk depremde tamamen çökmesini park halindeki araçların engellediği ortaya çıktı.

İlk depremde iş yerlerinin bulunduğu alt katı çöken, üst katları sağlam kalan binadan ailelerin sağ olarak çıktığı öğrenildi. İkinci depremle birlikte diğer katları da çöken binanın sadece üst katı kaldı. O binadan sağ çıkan Onur Kamacı, nasıl kurtulduklarını anlattı.

"YERİN DİBİNE GİRİYORDUK"

Araçlar sayesinde kurtulduklarını belirten Kamacı, "Deprem sırasında araçlar bizi kurtardı. O araçlar olmasaydı biz de 5 katlı bina ile birlikte yerin dibine giriyorduk. Rabbim devletimize, milletimize aynı acıyı tekrardan yaşatmasın. Biz canımızı sağ kurtardık, Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Kaldığımız binanın sonucu bu. 5 katlı bina yerle bir oldu. Biz de araçların sayesinde o enkazdan kurtulduk" dedi.